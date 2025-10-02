Brod hrvatske kapetanice skrenuo s kursa na putu prema Gazi i stoji na mjestu

Brod Shireen, koji osigurava pravnu pomoć plovilima u flotili Sumud, jučer je morao skrenuti s kursa i danas stoji na mjestu. Kapetanica broda je hrvatska pravnica Morana Miljanović.
Prema podacima flotile, izraelski vojnici se nisu ukrcali na ovaj brod. Gotovo svi drugi brodovi su presretnuti.
Ranije tražila pomoć vlade
Miljanović je prošlog tjedna pozvala Hrvatsku da se priključi zaštiti flotile.
"Suočavamo se s ekstremnom prisutnošću dronova. Sinoć su nas napali dronovi, bilo je 11 incidenata, a prema jedrilicama i većim brodovima bačen je eksploziv", izjavila je Miljanović u videu koji je objavila platforma "Free Palestine. Solidarity from Croatia".
Brodovi su bili napadnuti u noći sa srijede na četvrtak blizu grčkog otoka Krete, ali nastavili su ploviti prema Pojasu Gaze.
"Večeras očekujemo potencijalnu eskalaciju. Unatoč činjenici da plovimo u skladu s humanitarnim pravom i plovimo u međunarodnim vodama, ovaj ničim izazvani i sasvim ilegalni napad ne izgleda kao zadnja prijetnja flotili", rekla je Miljanović.
Italija i Španjolska poslale su po jedan vojni brod kako bi štitile taj humanitarni konvoj.
"Kao hrvatska državljanka, nažalost, nemam ništa slično u smislu da bi hrvatska vlada obećala nešto takvo ili izjavila nešto oko poštivanja međunarodnog prava i zaštite mene kao hrvatske državljanke u međunarodnim vodama od ilegalnog napada", rekla je s broda koji se nalazi u međunarodnim vodama blizu Grčke.
"Ovim putem apeliram na Hrvatsku da učini nešto po tom pitanju", poručila je.
