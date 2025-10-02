FOTO, VIDEO / Izrael presreo flotilu, upali na brodove, dio ih i dalje plovi prema Gazi

via REUTERS / GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Izraelski vojnici presreli su međunarodnu flotilu koja pokušava dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze. Ukrcali su se na brodove koji su se približavali enklavi, objavili su organizatori misije.

Podijeli

Oglas

Flotila, koju čini više od 40 civilnih brodova, prevozi oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista. Planirala je probiti izraelsku blokadu Gaze.

Izraelci su započeli operaciju u trenutku dok se flotila nalazila oko 90 nautičkih milja od enklave. Zasad je presretnuto najmanje šest brodova.

Objavljene su snimke s brodova Florida i All In na koje su se ukrcali izraelski vojnici. Svi članovi posade su odvedeni.

“The last moments before we lost contact with our comrades aboard the Dutch boat Mohammed Bhar, sailing to Gaza on a humanitarian mission with the Al-Sumud Convoy to break the brutal blockade.” pic.twitter.com/S2h60huKZY — Global Sumud Flotilla Commentary (@GlobalSumudF) October 2, 2025

Greta Thunberg viđena je kako sjedi na palubi okružena vojnicima, u snimci izraelskog ministarstva vanjskih poslova koju je potvrdio Reuters. Švedska klimatska aktivistica najistaknutija je putnica pro-palestinske flotile.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Flotila: 30 brodova i dalje snažno plovi prema Gazi

Flotila pomoći za Gazu je priopćila da deseci njezinih brodova i dalje "snažno plove" prema palestinskom teritoriju unatoč presretanju izraelskih pomorskih snaga.

Global Sumud flotila navela je da većina njezinih plovila nastavlja put prema obali Pojasa Gaze u ranim jutarnjim satima u četvrtak, unatoč prekidima.

"30 brodova i dalje snažno plovi prema Gazi, udaljeni samo 46 nautičkih milja, unatoč neprekidnim agresijama izraelske okupacijske mornarice", objavila je flotila na X-u u 3.20 po lokalnom vremenu (0020 GMT), prenosi Index.