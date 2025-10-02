Oglas

PRESRELI FLOTILU ZA GAZU

FOTO, VIDEO / Izrael presreo flotilu, upali na brodove, dio ih i dalje plovi prema Gazi

N1 Info
02. lis. 2025. 06:51
izrael presreo folotilu
via REUTERS / GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Izraelski vojnici presreli su međunarodnu flotilu koja pokušava dopremiti lijekove i hranu Pojasu Gaze. Ukrcali su se na brodove koji su se približavali enklavi, objavili su organizatori misije.

Flotila, koju čini više od 40 civilnih brodova, prevozi oko 500 parlamentaraca, odvjetnika i aktivista. Planirala je probiti izraelsku blokadu Gaze.

Izraelci su započeli operaciju u trenutku dok se flotila nalazila oko 90 nautičkih milja od enklave. Zasad je presretnuto najmanje šest brodova.

Objavljene su snimke s brodova Florida i All In na koje su se ukrcali izraelski vojnici. Svi članovi posade su odvedeni.

Greta Thunberg viđena je kako sjedi na palubi okružena vojnicima, u snimci izraelskog ministarstva vanjskih poslova koju je potvrdio Reuters. Švedska klimatska aktivistica najistaknutija je putnica pro-palestinske flotile.

Flotila: 30 brodova i dalje snažno plovi prema Gazi

Flotila pomoći za Gazu je priopćila da deseci njezinih brodova i dalje "snažno plove" prema palestinskom teritoriju unatoč presretanju izraelskih pomorskih snaga.

Global Sumud flotila navela je da većina njezinih plovila nastavlja put prema obali Pojasa Gaze u ranim jutarnjim satima u četvrtak, unatoč prekidima.

"30 brodova i dalje snažno plovi prema Gazi, udaljeni samo 46 nautičkih milja, unatoč neprekidnim agresijama izraelske okupacijske mornarice", objavila je flotila na X-u u 3.20 po lokalnom vremenu (0020 GMT), prenosi Index.

Teme
flotila gaza global sumud flotila izrael

