Bulj: Sinjsko odlagalište Mojanka neće prihvaćati otpad namijenjen Karepovcu

"Najprije su govorili da će Centar u Lećevici biti otvoren 2011. godine, zatim 2015., pa 2019., potom 2024., a sad govore da će biti otvoren 2028. godine, ali ništa na tome dosad nije učinjeno. Građani Splita, Omiša, Trogira i Dalmatinske zagore dovedeni su u ogroman problem kojeg nisu niti svjesni", ustvrdio je Bulj.