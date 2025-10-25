Oglas

Bulj: Sinjsko odlagalište Mojanka neće prihvaćati otpad namijenjen Karepovcu

author
Hina
|
25. lis. 2025. 12:22
25.10.2025., Split - Miro Bulj ispred zgrade Zuanije govorio je o odlaganju smeca na sinjskom odlagalistu Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj (Most) poručio je u subotu da sinjsko odlagalište otpada Mojanka neće prihvatiti otpad koji je namijenjen splitskom odlagalištu Karepovac, koji bi uskoro trebao biti zatvoren.

"Grad Sinj i ja kao gradonačelnik nećemo primiti na naše odlagalište otpad namijenjen Karepovcu, što je na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša predloženo kako bi se riješio problem splitskog odlagališta", rekao je Bulj na konferenciji za novinare.

Na jučerašnjem sastanku u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije sudjelovali su gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i gradonačelnici i predstavnici gradova koji koriste splitsko odlagalište Karepovac.

"Ministrica Marija Vučković na tom je sastanku slavodobitno ponudila rješenje tako da se zbog problema s Karepovcem otpad preusmjeri na sinjsko odlagalište Mojanka, čak je zaprijetila sankcijama Gradu Sinju ako to ne prihvati", kaže Bulj.

Ustvrdio je kako je sastanak u Zagrebu organiziran na poticaj Šute i pritomoštro kritizirao splitskog gradonačelnika jer je svojedobno bio angažiran na projektu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Lećevica, koji još nije izgrađen.

"Karepovac će uskoro biti zatvoren i nastat će problem, neka onda ministrica i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban odvezu smeće na Markov trg u Zagrebu, a ne na Mojanku", poručio je Bulj.

Kazao je kako sinjsko odlagalište godišnje može primiti oko 70.000 kubičnih metra otpada s područja cetinske krajine, a ima kapacitet za prihvat otpada još samo godinu dana.

"Utrošeni su milijuni za plaće Šute i njegovog tima, koji nisu ništa napravili u Lećevici, bude li se ovako nastavilo taj centar neće nikada biti otvoren", kaže Bulj.

Također je optužio Splitsko-dalmatinsku županiju i župana Bobana da su zbog nerješavanja problema odlaganja otpada tu županiju "pretvorili u Napulj". 

"Najprije su govorili da će Centar u Lećevici biti otvoren 2011. godine, zatim 2015., pa 2019., potom 2024., a sad govore da će biti otvoren 2028. godine, ali ništa na tome dosad nije učinjeno. Građani Splita, Omiša, Trogira i Dalmatinske zagore dovedeni su u ogroman problem kojeg nisu niti svjesni", ustvrdio je Bulj.

Potvrdio je kako Grad Sinj zbog neodvajanja otpada plaća penalizaciju od 150.000 eura godišnje.

Teme
Karepovac Miro Bulj Mojanka Sinj

