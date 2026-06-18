KRITIKA IZ OPORBE
Arsen Bauk: HDZ je napisao Domovinskom pokretu rezoluciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini
Prijedlog rezolucije o Bosni i Hercegovini, koji su zajednički usuglasili HDZ i Domovinski pokret, i dalje izaziva političke reakcije.
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Nakon što je glavni tajnik Domovinskog pokreta Josip Dabro potvrdio da se razgovori s HDZ-om o konačnom tekstu rezolucije nastavljaju, oporbeni političari prozivaju vladajuću većinu zbog načina na koji je dokument nastao.
Među njima je i SDP-ov zastupnik Arsen Bauk, koji smatra da sama okolnost da je HDZ sudjelovao u pisanju dokumenta koji bi trebao predstavljati stavove Domovinskog pokreta dovodi u pitanje njegovu političku vjerodostojnost. U objavi na društvenim mrežama osvrnuo se na sadržaj i okolnosti nastanka rezolucije.
"Deklaraciju o tome da nije dobro kad drugi govore i odlučuju u tvoje ime, DP-u je napisao HDZ. Teško je smisliti bolju reklamu za vlastitu tezu.
Gotovo je fascinantno koliko je taj paradoks savršen. Dokument koji upozorava na nepravdu političkog predstavljanja bez stvarnog političkog legitimiteta nastaje tako da jedna stranka drugoj napiše što će govoriti i zastupati. Da je riječ o političkoj satiri, urednik bi vjerojatno vratio tekst autoru uz napomenu da je pretjerao i da nitko neće povjerovati da je stvarno tako bilo.
Posebna je ljepota u tome što se cijela deklaracija svodi na zahtjev za političkom autonomijom, a njezin nastanak demonstrira upravo suprotno. Kao da netko održi vatreni govor o važnosti samostalnosti, ali mu govor prethodno napiše mentor, odredi temu i pošalje završnu verziju na odobrenje.
U tom smislu deklaracija nije samo politički dokument nego i praktična demonstracija vlastitog problema. Nije objasnila apsurd – odigrala ga je uživo. Zato je teško odlučiti što je ovdje senzacionalnije: sadržaj deklaracije ili činjenica da je njezin nastanak najbolji argument protiv načina na koji danas funkcionira njezin navodni autor."
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