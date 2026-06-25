SPLITSKA POSLA
Kašnjenje radova: Šuta prozvao bivšu vlast, Puljak mu odgovorila da je nesposoban
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta prozvao je u četvrtak prethodnu gradsku vlast zbog kašnjenja radova na proširenju Zajčeve ulice zbog političkih odluka uoči lokalnih izbora, dok mu je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak uzvratila da ne zna voditi velike projekte.
Oglas
Šuta je, nakon otvaranja obnovljene prometnice na Putu Duilova, u sklopu 322 milijuna eura vrijednog projekta Aglomeracije Split - Solin, kazao kako je ta dionica i Zajčeva ulica trabale biti završene ranije.
"Konkretno, ova dionica Put Duilova i Zajčeva trebala je biti izvođena u periodu prije izbora. Tada je po dinamičkom planu bilo zamišljeno da se radovi izvedu kako se ne bi ugrozio izborni ciklus i nečija percepcija prema vani. Izvođač dobije plan i dinamiku kako otvara koje gradilište, a onda se umiješa politika i kaže: 'Ne, ne, sad ćeš ga ti mijenjati jer meni to sad u ovom trenutku ne paše'. To su činjenice i okolnosti“, rekao je Šuta.
Dodao je kako danas postoje posljedice takvih odluka te poručio da se odgovornost za promjene u dinamici radova može tražiti kod onih koji su, kako tvrdi, izvođačima mijenjali planove.
Puljak: Šuta nesposoban voditi više projekata
Šutine tvrdnje odbacila je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak optuživši ga za nesposobnost u vođenju velikih infrastrukturnih projekata. Prema njezinim riječima, Šuta je preuzeo projekte koji su već bili u provedbi, ali se ne uspijeva nositi s njihovom realizacijom.
"Našao se s hrpom projekata koji su u tijeku i koje treba paralelno voditi, a u tome se ne snalazi. To su samo izgovori. Uvijek mu je kriva prethodna vlast. Dok je Šuta na vlasti, uvijek će mu Puljak biti kriv“, poručila je.
Osvrnula se i na projekt Aglomeracije Split - Solin, poručivši kako ga Šuta ne može predstavljati kao vlastiti uspjeh.
"Dok je bio na čelu Vodovoda i kanalizacije nije pokrenuo projekt aglomeracije, iako se stalno hvali da je to njegov projekt. Projekt je stajao sve dok nije imenovan novi direktor u našem mandatu, čovjek koji je bio sposoban paralelno voditi više projekata“, ustvrdila je.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas