Kašnjenje radova: Šuta prozvao bivšu vlast, Puljak mu odgovorila da je nesposoban

"Konkretno, ova dionica Put Duilova i Zajčeva trebala je biti izvođena u periodu prije izbora. Tada je po dinamičkom planu bilo zamišljeno da se radovi izvedu kako se ne bi ugrozio izborni ciklus i nečija percepcija prema vani. Izvođač dobije plan i dinamiku kako otvara koje gradilište, a onda se umiješa politika i kaže: 'Ne, ne, sad ćeš ga ti mijenjati jer meni to sad u ovom trenutku ne paše'. To su činjenice i okolnosti“, rekao je Šuta.