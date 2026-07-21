raskidanje koncesije?
Šuta žestoko po Brodosplitu: "Split gubi milijune! Danas ovdje praktički ne radi nitko"
Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta održao je danas u Splitu press konferenciju na temu aktualnog stanja u Brodosplitu, zaštite javnog interesa te očekivanog postupanja nadležnih državnih tijela vezanog uz koncesiju i budućnost prostora brodogradilišta.
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"Grad Split gubi milijune zbog Brodosplita", rekao je Šuta.
"Danas ovdje praktički ne radi nitko, ako je itko ostao onda je samo riječ o Upravi. Ovakvom načinu upravljanja nije mjesto u Splitu.
Tražim da se što prije donesu odluke resornih institucija.
U sprezi Brodosplita i prošle vlasti događale su se svakakve stvari zbog čega je Grad Split gubio", kazao je.
Resorno ministarstvo, kaže Šuta, pokrenulo je postupak raskidanja koncesije.
Na Šutinu pressicu je stigao i glasnogovornik Brodosplita Josip Jurišić, koji je novinare i gradonačelnika pozvao da obiđu pogone i pogledaju što se trenutno radi u brodogradilištu.
Odveo ih je u pogon u kojemu se gradi brod, na čemu radi 30-ak radnika.
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