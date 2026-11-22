U prijedlogu nema izričitog poziva na postupno napuštanje ugljena, nafte i fosilnog plina, čije je korištenje glavni uzrok klimatskih promjena. Dokument se tek neizravno referira na zaključke konferencije COP28 u Dubaiju iz 2023., na kojoj je prvi put pozvano na tranziciju i globalni odmak od tih izvora energije.