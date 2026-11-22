Antalija
COP31: Novi prijedlog završnog dokumenta ne spominje izričito fosilna goriva
Novi nacrt konačne odluke konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama COP31, objavljen u noći sa subote na nedjelju u turskoj Antaliji, i dalje ne spominje izričito fosilna goriva, ali poziva na ubrzanje elektrifikacije.
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Tekst, koji su pripremili tursko i australsko predsjedništvo konferencije, poziva i na ubrzanje primjene tehnologija za hvatanje, korištenje i skladištenje ugljikova dioksida (CCUS), koje zagovaraju naftne i plinske kompanije, a čemu se protive neke države.
Plenarna sjednica na kojoj bi se trebao pokušati postići kompromis i usvojiti završni dokument očekuje se u nedjelju ujutro. Konferencija u Antaliji već je znatno premašila predviđeni završetak, planiran za petak navečer.
U prijedlogu nema izričitog poziva na postupno napuštanje ugljena, nafte i fosilnog plina, čije je korištenje glavni uzrok klimatskih promjena. Dokument se tek neizravno referira na zaključke konferencije COP28 u Dubaiju iz 2023., na kojoj je prvi put pozvano na tranziciju i globalni odmak od tih izvora energije.
Zemlje proizvođači fosilnih goriva, predvođene Saudijskom Arabijom, protive se bilo kakvom daljnjem spominjanju toga u završnom dokumentu. S druge strane, pacifičke, europske i latinoameričke države zahtijevaju da se ti izvori energije izričito navedu.
Nacrt odluke ipak uključuje prijedlog, koji zagovara Turska, o povećanju "udjela električne energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije na 35 posto na globalnoj razini do 2035. godine", uz napore usmjerene na širenje upotrebe "čiste energije".
Naposljetku, tekst se dotiče i spornog pitanja vremenskog okvira za objavu budućih izvještaja IPCC-a, skupine znanstvenika koja djeluje pod okriljem UN-a. U tekstu se ističe "važnost" tih izvještaja za predstojeću "globalnu procjenu" napora zemalja u ograničavanju emisija stakleničkih plinova, koja se očekuje 2028. godine.
Indija i Saudijska Arabija radije bi pričekale do 2029. godine za objavu tih izvještaja.
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