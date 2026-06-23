Čak 47 kandidata za vijeće za nadzor sigurnosne agencije. Među zainteresiranima ima i poznatih imena

Od ostalih kandidata široj je javnosti poznato njih tek nekoliko. To su Davorin Ivanjek, odvjetnik koji je u dva mandata bio član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Anton Filić, politolog koji je u dva mandata predsjedao Sindikatom novinara Hrvatske, Vjekoslav Krsnik, novinar i prvi glavni urednik Hine 1990./91. te Zdravko Vladanović, pravnik i umirovljenih brigadir OS RH, predsjednik Udruge predstavnika suvlasnika stambenih zgrada Grada Zagreba koja ga je kandidirala.