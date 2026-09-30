Burne reakcije nakon zabrane štrajka: "U pozadini se vidi rukopis HDZ-a"

„Na neki način je to nastavak poruke koju je premijer uputio na 'aktualcu' kada je rekao da ćemo se sada igrati malo čvršće, a podsjeća i na strategiju izazivanja kaosa u ranijim razdobljima. Sjetimo se splitske rive i plinskih boca, a ovog puta su se građani Grada Zagreba zamjerili HDZ-ovoj vlasti kada su u velikom broju izašli na možda najmasovniji prosvjed u novijoj povijesti“, poručila je iznoseći u Saboru stajalište na slobodnu temu. Za očekivati je, dodaje, da će sličnih podvala od strane HDZ-a biti više te da će biti i brutalnije.