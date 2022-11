Čišćenje Trakošćanskog jezera neće biti završeno u roku

Podijeli:







Izvor: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Projekt izmuljivanja Trakošćanskog jezera, vrijedan gotovo 15 milijuna kuna, koji je počeo krajem studenoga prošle godine, neće biti dovršen prema predviđenim rokovima, a ne zna se niti hoće li njegovo provođenje zahtijevati dodatna financijska sredstva.

Prema informacijama iz Hrvatskih voda, u tijeku su radovi na izradi servisnih putova po jezeru, nužni da strojevi sigurno mogu doći do svih dijelova jezera te vaditi mulj uza sve sigurnosne uvjete.

Na pitanje utječu li novonastali problemi na dogovorene poslove s odabranim izvođačem radova, iz Hrvatskih voda kratko odgovaraju da se “predmetni zahvat provodi sukladno ugovoru”.

“Odrađena je probna dionica servisnog puta. Izrađuje se izmjena i dopuna izvedbenog projekta s detaljem izrade servisnog puta u jezeru putem kojeg će se omogućiti uklanjanje sedimenta”, zaključuju u Hrvatskim vodama.

Da radovi teku, potvrdio je i Boris Rauš, direktor tvrtke izvođača radova Bagerkop – Roberto, koji je rekao kako je svaki dan u pogonu do pet strojeva koji vade sediment iz jezera.

I on je potvrdio da uskoro očekuje dodatak ugovora, ali, dodao je, radovi se trenutačno izvode prema potpisanom ugovoru. Samu suradnju i odnose s Hrvatskim vodama ocijenio je dobrima.

Rekao je i kako će servisni putovi omogućiti da strojevi dođu do svih dijelova jezera.

“Kada smo počeli izvoditi radove, na rubnim dijelovima jezera dočekalo nas je otprilike 3,3 metra sedimenta, to jest mulja. U ovom trenutku teško je govoriti na koju ćemo količinu sedimenta naići u drugim dijelovima, ali radovi teku bez zastoja”, rekao je za Hinu Rauš.

Istaknuo je da bi prema planovima do kraja studenoga, nakon izgradnje servisnih putova, trebalo početi vađenje sedimenta iz ostalih dijelova jezera. Dodao je kako bi radovi na vađenju sedimenta prema najavljenom dodatku ugovora trebali biti završeni krajem ožujka iduće godine.

Projekt izmuljivanja Trakošćanskog jezera počeo je krajem studenoga prošle godine. Riječ je o projektu vrijednom gotovo 15 milijuna kuna kojim bi se jezero trebalo očistiti, što bi mu vratilo stari sjaj.

Sam projekt na početku je predviđao dva ugovora – ugovor za radove vrijednosti 14,6 milijuna kuna na temelju procjene od 200.000 kubika sedimenta i ugovor za uslugu stručnog nadzora u vrijednosti od 117.500 kuna. Planirani završetak projekta bio je do početka ove zime. No, nepredviđene okolnosti utjecale su na sporije obavljanje radova, trenutačnu izgradnju servisnih putova i samim time produljenje rokova do konačnog završetka projekta.

Trakošćansko jezero umjetno je jezero smješteno uz istoimeni dvorac obitelji Drašković. Dvorac je jedan od najatraktivnijih u Hrvatskoj, a prvi se put spominje u pisanim dokumentima još u 14. stoljeću.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.