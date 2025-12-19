Mrsić: Ministar Piletić odlazi u prvoj rekonstrukciji Vlade

"To je ono što smo upozoravali - da će biti velikih problema u mirovinskom sustavu jer puno umirovljenika ima niske mirovine i Vlada je tu trebala napraviti odlučnije iskorake da se pomogne tim ljudima. Vlada također nije napravila ni poteze za buduće umirovljenike. Imamo puno povremenih poslova i ljudi koji rade takve poslove će imati još i manje mirovine. Vlada očito ne želi zagristi u tu kiselu jabuku i riješiti probleme koji su u mirovinskom sustavu nagomilani godinama", rekao je Mrsić.