Ćorić dolazi na 2.500 eura manju plaću: "Nije sve u novcu"

Tomislav Ćorić ponovno je u Vladi, na mjestu ministra financija.
U intervju za RTL je otkrio kako to da se s bolje plaćenog i manjeg stresnog posla odlučio vratiti u Vladu.
"Prošlo je gotovo četiri godine od mog izlaska iz Vlade 2022. godine, tako da mogu reći da sam u međuvremenu napunio baterije", rekao je Ćorić.
"Resor financija je prije svega vrlo izazovan s jedne strane, a s druge strane, na poziv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića odgovorio sam potvrdno. U konačnici nije sve u novcu", odgovara Ćorić. Na potpitanje je li to bila Plenkovićeva želja, Ćorić poručuje: "Njegov je bio poziv".
Ministar za sve?
"Resori koje sam vodio odnosili su u vrijeme kad sam ih vodio zbilja velike izazove. Tu prije svega mislim na resor zaštite okoliša i energetike, kasnije resor gospodarstva i održivog razvoja, tako da s obzirom na izazove kojima smo se tada bavili i sve što smo radili ne bih uspoređivao ministarstva. Međutim, ono što svakako valja imati na umu je činjenica da je Ministarstvo financija, s obzirom na činjenicu da je državna blagajna ipak ovdje, ipak ministarstvo koje nosi posebnu težinu", kaže Ćorić i poručuje da će mu nova, za oko 2.500 eura manja plaća, biti dovoljna za dva kredita koja ima.
Ćoriću je ovo četvrti resor.
"Siguran sam da će mi upravo to iskustvo koje sam skupio u gospodarstvu, održivom razvoju, odnosno zaštiti okoliša i energetici biti jako dobra podloga za donošenje odluka u okviru Ministarstva financija koje se tiče tih horizontalnih funkcija u drugom resoru", navodi.
Odgovorio je i na pitanje hoće li mu afere, koja je oporba pobrojala u Hrvatskom saboru, biti uteg u daljnjem radu:
"Pa ne. Zapravo, na sve te teme sam se više puta imao priliku referirati i pojasniti o čemu se radi. Tako da ne mislim da to u poslu koji radim ima ikakav uteg, odnosno nosi nikakav uteg. Naravno, oporba i perspektiva oporbe je uvijek kontra onih koji su na poziciji i koji preuzimaju odgovornost za zemlju, tako da je njihova reakcija bila očekivana", smatra Ćorić.
