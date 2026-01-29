Ćorić dolazi na 2.500 eura manju plaću: "Nije sve u novcu"

"Resori koje sam vodio odnosili su u vrijeme kad sam ih vodio zbilja velike izazove. Tu prije svega mislim na resor zaštite okoliša i energetike, kasnije resor gospodarstva i održivog razvoja, tako da s obzirom na izazove kojima smo se tada bavili i sve što smo radili ne bih uspoređivao ministarstva. Međutim, ono što svakako valja imati na umu je činjenica da je Ministarstvo financija, s obzirom na činjenicu da je državna blagajna ipak ovdje, ipak ministarstvo koje nosi posebnu težinu", kaže Ćorić i poručuje da će mu nova, za oko 2.500 eura manja plaća, biti dovoljna za dva kredita koja ima.