Croatia Airlines na zimu ponovno uvodi popularnu liniju

S tom zimskom linijom zadovoljni su i u Turističkoj zajednici Grada Zadra, čija je direktorica Iva Bencun rekla da se time Zadar povezuje s Muenchenom kao vrlo važnim europskim zračnim čvorištem te da to pridonosi rezultatima posezone i razvoju cjelogodišnjeg turizma, kao i da građanima i gospodarstvu Zadra donosi važnu dodanu vrijednost jer ih povezuje sa svijetom.