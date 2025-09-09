Croatia Airlines obnavlja flotu: U Ljubljani predstavila novi zrakoplov

"U razdoblju pandemije koronavirusa i lockdowna, CA je aktivno sudjelovala u povratku slovenskih državljana u domovinu, dok smo istodobno intenzivirali suradnju s turističkim i poslovnim agentima u Sloveniji, prilagođavajući se njihovim potrebama i, naravno, zahtjevima tržišta. Izvrsno smo surađivali i s državnim institucijama. Budućnost vidimo i u tehnologiji te zelenoj tranziciji, u što CA vjeruje i ulaže, te će i obnova flote pridonijeti daljnjem rastu na slovenskom tržištu", zaključila je Klemen Šink.