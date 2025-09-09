Croatia Airlines obnavlja flotu: U Ljubljani predstavila novi zrakoplov

Nacionalni zračni prijevoznik Croatia Airlines (CA) u Ljubljani je poslovnim partnerima, novinarima i turističkim agentima u utorak predstavio novi zrakoplov Airbus A220 te strateški značaj obnove svoje flote, kao i važnost slovenskog tržišta, izvijestili su iz CA.
Predstavljanje je održano u Zračnoj luci Ljubljana, a povod je bio i to što je slovenska nogometna reprezentacija u Ljubljanu u utorak doletjela upravo Airbusom A220. Direktor komercijalnih poslova CA Slaven Žabo tom je prilikom kazao da se razvojem zračnih linija može povećati rast broja turista u Sloveniji, te da je slovensko tržište jako važno za CA.
"Ostvarujemo uspješnu suradnju s velikim brojem slovenskih partnera, usmjereni smo na daljnje jačanje i širenje poslovnih odnosa te smo uvijek na raspolaganju slovenskom turističkom i gospodarskom sektoru te naravno i svim", poručio je Žabo, podsjetivši da CA trenutno raspolaže flotom od ukupno 16 zrakoplova, od čega je šest novih Airbus-ova A220-300 sa 149 putničkih sjedala.
Očekuje se i novi zrakoplov
Najavio je da se do kraja godine očekuje još jedan novi zrakoplov, prvi tipa A220-100 s kapacitetom 127 putničkih sjedala te da bi projekt obnove flote trebao završiti 2027., kada će se cjelokupna flota sastojati od 15 novih zrakoplova A220.
Dodao je i da ove zime CA planira obaviti gotovo 10.000 letova i ponuditi više od 1,18 milijuna sjedala, što je 7,7 posto više letova i 21 posto više sjedala u odnosu na zimsko razdoblje 2024./2025.
Preuzeli značajnu ulogu u Sloveniji od 2019.
CA je nakon prestanka letačkih operacija slovenskoga nacionalnog avioprijevoznika Adria Airwaysa 2019. preuzela značajnu ulogu u povezivanju i podršci slovenskog tržišta kroz vlastitu mrežu letova iz Zagreba, rekla je menadžerica za strateško planiranje i razvoj Croatia Airlinesa Alenka Klemen Šink.
"U razdoblju pandemije koronavirusa i lockdowna, CA je aktivno sudjelovala u povratku slovenskih državljana u domovinu, dok smo istodobno intenzivirali suradnju s turističkim i poslovnim agentima u Sloveniji, prilagođavajući se njihovim potrebama i, naravno, zahtjevima tržišta. Izvrsno smo surađivali i s državnim institucijama. Budućnost vidimo i u tehnologiji te zelenoj tranziciji, u što CA vjeruje i ulaže, te će i obnova flote pridonijeti daljnjem rastu na slovenskom tržištu", zaključila je Klemen Šink.
