izraelski ministar u zagrebu
Mirjana Rakić: Španjolsku politiku nazvati Hamasovom propagandom je krajnje nediplomatski
Stručnjakinja za vanjsku politiku Mirjana Rakić, gostovala je u N1 Studiju s Ninom Kljenak. Komentirala je posjet izraelskog ministra vanjskih poslova Sa'ara Zagrebu, kao i osudu s Pantovčaka koja je uslijedila nakon tog posjeta. Osvrnula se na humanitarnu krizu u GazI
Oglas
Podsjećamo, predsjednik Vlade Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman primili su u Zagrebu ministra vanjskih poslova Izraela Gideona Moshea Sa'ara. Na posjet je Ured predsjednika Zorana Milanović oštro reagirao, a upitana za komentar, Rakić je izjavila:
"Činjenica je već dosta dugo da što se tiče naše vanjske politike ona se u Hrvatskoj vodi na dvije razine koje su u nekim slučajevima potpuno oprečne. Izraelski ministar nije došao tek tako, on je pozvan, drugo, on se sastaje na vrlo visokoj razini. Ne zaboravimo da je predsjednik Sabora drugi čovjek u državi, dakle, nije to bio samo usputni posjet."
"To je jedna diplomatska ofenziva, što je potpuno logično u situaciji gdje Izraelpokušava dokazati ono što je zapravo nedokazivo, što mi svaki dan vidimo na ekranima. S druge stane, [shvaćam] i našu vladu koja se grčevito drži za jednu frazu, a to je da mi priznajemo rješenje dviju država, ali kad se za to steknu uvjeti - što je zapravo ništa."
Izjava s Pantovčaka je bila očekivana, tvrdi Rakić: "Predsjednik nije to prvi put rekao, on stoji iza toga. Istodobno na press konferenciji, izraelski ministar je rekao, što se tiče priznanja palestinske države - da su države koje to zagovaraju pod utjecajem "hamasovske propagande", između ostalog je spomenuo Španjolsku. Mislim da je to krajnje nediplomatski za jednog ministra vanjskih poslova, da si to čak ni u ovakvim situacijama ne smije dozvoliti."
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas