Croatia Airlines uvodi nove linije

Zagreb će u ljetnom redu letenja 226., koji se poklapa i s turističkom sezonom, povezivati s ukupno 23 međunarodna odredišta: Amsterdamom, Atenom (via Dubrovnik), Barcelonom, Bečom, Berlinom, Bruxellesom, Bukureštom, Kopenhagenom, Frankfurtom, Hamburgom, Londonom (Heathrow), Madridom, Milanom, Mostarom, Münchenom, Parizom, Pragom, Rimom (via Split/Dubrovnik), Sarajevom, Skopljem, Stockholmom, Tiranom i Zürichom. Uz to, ukupno će za Zagreb i iz Zagreba putnicima biti ponuđeno oko 144 tisuća sjedala više nego su nudili u sezoni 2025.