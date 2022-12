“Da Plenković okrene priču, kladim se da bi Milanović bio prvi za Ukrajinu”

Politolog i profesor s Fakulteta političkih znanosti Berto Šalaj govorio je u Newsroomu o teretu koji obnova predstavlja Vladi, o suprotnim stavovima predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i predsjednika RH Zorana Milanovića, glasanju oporbe o sudjelovanju Hrvatske u misiji pomoći Ukrajini te drugim aktualnim temama.

Profesor Šalaj smatra da će spora obnova biti jedna od stvari zbog koje će Plenković biti žestoko kritiziran u idućoj godini.

“Sigurno je da naš premijer nije politički nepismen, svjestan je potpuno da se obnova odvija izuzetno sporo i sigurno da ga to boli u ovoj, kako on kaže, godini isporuke. Sigurno je i da će uz ovu borbu protiv inflacije i borbu protiv socioekonomske krize, koja će se očito voditi i u idućoj godini, ovo pitanje biti ono gdje će Vlada i premijer Plenković biti jako izloženi”, rekao je Šalaj pa dodao da je pritom ključno pitanje za premijera zašto ne mijenja postavu koja se time bavi.

“Imamo godinu i pol, možda i nešto više do izbora, postoji i prostor da se stvar ubrza i da premijer prije izbora može reći eto isporučili smo i to”, napominje Šalaj.

Osvrćući se na birače i njihov stav prema radu HDZ-ove Vlade, Šalaj je kazao:

“Kada gledamo širu sliku, istraživanja javnog mnijenja, vidimo da je zaista veliki dio građana nezadovoljan radom Vlade – tri četvrtine, ali opet dolazimo do toga da kada dođu parlamentarni izbori, pokaže se da je ova jedna četvrtina vrlo aktivna, izlazi na izbore i daje glas HDZ-u i premijeru Plenkoviću. Od ove tri četvrtine najveći dio ostane doma, zahvatila ih je neka vrsta političke apatije i beznađa, vjeruju da ne postoje bolji političari.”

“Najlogičnije je da se Milanović vrati”

Smatra da ključno pitanje na kojem oporba mora poraditi glasi – kako mobilizirati dio tih ljudi koji ne izlaze na izbore.

Dodaje i da zadatak oporbe nije lagan i nema definitivnog odgovora što je od mogućih rješenja pravo – međusobno povezivanje, nova lica u stankama, nove ideje, nove javne politike…

“Moguće je da se pojave neke nove političke opcije koje sada nisu na sceni. Ima vremena da birači nekim novim licima daju šansu da ugroze HDZ. Ne bih odbacio niti mogućnost trenutnih opozicijskih stranaka da pronađu načina kroz ideje, javne politike…”, pojašnjava profesor s FPZG-a.

Šalaj kaže i da se puno puta čini da se oporba, a naročito ljevica, skriva iza predsjednika RH Zorana Milanovića.

“Mislim da moraju artikulirati svoje ideje. Nekad će se one poklapati s njegovima, ali nekad, ako krene u ovom antieuropskom smjeru, trebali bi onda biti protiv takvih ideja. Moraju artikulirati svoje stavove. Osim ako se Milanović ne odluči vratiti u parlamentarnu borbu, što je najlogičnije jer ako želite mijenjati Hrvatsku, ne možete ju mijenjati s mjesta predsjednika RH. S mjesta predsjednika RH možete blokirati ili zaustavljati neke procese, ali ako je stanje tako loše, od predsjednika bi se očekivalo da se vrati u parlamentarne procese. Ne znam hoće li se to dogoditi, to bi skinulo taj teret s opozicije jer bi se on pojavio kao lider opozicije”, obrazlaže Šalaj.

Obuka Ukrajinaca

Profesor Šalaj je komentirao i glasanje o prijedlogu sudjelovanja Hrvatske u EU misiji pomoći Ukrajini, koji je oporba u Saboru odbila.

“Ne mislim da je Milanović putinofil. Zoran Milanović misli da najbolje poznaje hrvatsku, europsku, međunarodnu i globalnu politiku i želi u svemu kontrirati Plenkoviću. Da nekim čudom Plenković okrene priču, kladim se da bi Milanović bio prvi koji bi bio za veliku potporu Ukrajini”, kazao je Šalaj.

Dodaje i da zasad od SDP-a i Možemo nismo čuli ozbiljne argumente protiv pomoći Ukrajini.

