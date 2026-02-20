Da su izbori ovaj vikend: HDZ sve bliže 30 posto, evo kako stoje ostali

Kakav bi bio omjer političkih snaga da su izbori za Hrvatski sabor ovaj vikend, donosi istraživanje HRT-a o popularnosti političkih stranaka.
Od 16. do 18. veljače provela ga je agencija Promocija plus na uzorku od 1000 ispitanika, uz maksimalnu pogrešku od +/-3,53% i razinu pouzdanosti od 95%.
HDZ je i dalje vodeća stranka - s 29,8% potpore građana.
Slijedi SDP za koji bi glasalo 22,5% anketiranih.
Na trećem je mjestu stranka Možemo s 12,8%.
Daleko ispod njih, s 5%, kao četvrta stranka je Most.
Nezavisna lista Marije Selak Raspudić dobiva 2,9%.
Prema HRejtingu, HDZ-ov koalicijski partner Domovinski pokret ima 2% potpore.
Da su izbori ovaj vikend, IDS bi dobio 1,2%, Pravo i pravda 1,1%, a na 1% su DOMiNO, zatim također koalicijski partner vladajućih HSLS te Nezavisna platforma Sjever.
Ispod jedan posto potpore
Potporu manju od 1% imaju redom Hrvatski suverenisti (0,9%), Centar (0,8%), HNS (0,6%), HSS (0,6%), Fokus (0,5%) i HSU (0,5%).
I ovaj put mnogo je neodlučnih - 13,7%.
