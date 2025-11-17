Danijel Šota o kaosu u Hitnoj službi: Radnici Hitne organiziraju referendum

"Mi smo tu krivili davno i krivimo i dalje krovni Zavod za hitnu medicinu i naravno Ministarstvo koje u tom slučaju nije ništa napravilo već godinama. Upozoravamo stalno, i bit će sve gora situacija, ne može vam biti 90% nehitnih pacijenata, onda tu nešto ne valja u sustavu. Znamo, svi smo upoznati da primarna zdravstvena zaštita jednostavno zbog kadra kojeg nema nije dovoljno popunjena, i onda gdje će pacijenti nego na hitni bolnički prijem. Međutim, onda nam ostaje pitanje što ćemo s hitnom službom? Jer onda to nije hitna služba."