Kaos na granicama: EU odgađa potpunu primjenu EES sustava

Uvođenje biometrijske tehnologije već je naišlo na početne probleme, što je uzrokovalo značajna kašnjenja za putnike u zračnom, trajektnom i Eurotunnel prometu.
Potpuna primjena novog sustava ulaska/izlaska (Entry/Exit System – EES) Europske unije odgođena je zbog sve većih strahova od ljetnog putničkog kaosa, potvrdila je Europska komisija u petak, prenosi Euronews.
Nove granične kontrole pokrenute su u listopadu 2025. te se postupno uvode u zračnim lukama i lukama diljem EU-a.
Sustav je trebao postati u potpunosti operativan na granicama EU-a u travnju 2026., no taj je rok sada pomaknut na rujan 2026.
Lisabonska zračna luka obustavila EES zbog prekomjernih kašnjenja
U zračnim lukama u kojima je EES već u funkciji, putnici iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i drugih zemalja izvan EU-a koji ne trebaju vizu moraju registrirati svoje biometrijske podatke na posebnim kioscima.
U početku je prag za registraciju dolazaka državljana trećih zemalja bio postavljen na samo 10 posto. Od 9. siječnja taj je udio povećan na 35 posto, a sustav je pokrenut u desecima dodatnih zračnih luka i luka.
Nove granične provjere već stvaraju probleme putnicima, koji prijavljuju dugačke redove dok se prvi put snalaze u postupcima obrade.
U nekim slučajevima kašnjenja su dovela do toga da su putnici propustili svoje letove.
Izvješće koje je krajem prošle godine objavilo Udruženje europskih zračnih luka (ACI Europe) pokazalo je da je postupno uvođenje biometrijskog sustava rezultiralo povećanjem vremena obrade na graničnim kontrolama u zračnim lukama i do 70 posto, uz čekanja koja su u razdobljima najvećeg prometa dosezala i do tri sata.
U prosincu je lisabonska zračna luka bila prisiljena obustaviti EES na tri mjeseca nakon što su “ozbiljni nedostaci” u graničnoj kontroli doveli do prekomjernih vremena čekanja, koja su navodno dosezala i sedam sati.
Potpuna primjena EES-a odgođena kako bi se izbjegao ljetni kaos
Rok za potpunu provedbu EES-a na granicama EU-a i Schengena sada je odgođen do rujna.
„Uvođenje ovako velikog sustava složen je zadatak“, rekao je glasnogovornik Europske komisije Markus Lammert na konferenciji za novinare 30. siječnja.
„Produženjem fleksibilnosti tijekom ljetnog razdoblja dajemo državama članicama alate potrebne za upravljanje potencijalnim problemima i, što je najvažnije, za izbjegavanje ljetnog putničkog kaosa.“
Ova odluka znači da države članice imaju veću fleksibilnost u upravljanju prijelazom na prikupljanje biometrijskih podataka, ovisno o tome kako se njihova prometna čvorišta nose s opterećenjem.
Za putnike to znači da bi u sljedećim mjesecima na granicama i dalje mogli dobivati ručne pečate u putovnice.
Kritika na račun značajne nelagode koja se nanosi putnicima
Odluka dolazi nakon kritika ACI Europe zbog „značajne nelagode… koja se nanosi putnicima“.
U prosincu je Olivier Jankovec, glavni direktor ACI Europe, upozorio da će širenje primjene „neizbježno rezultirati mnogo težim zagušenjima i sustavnim poremećajima za zračne luke i zrakoplovne kompanije“.
Upozorio je da bi to moglo dovesti do „ozbiljnih sigurnosnih rizika“.
U siječnju je udruženje putničke industrije ABTA pozvalo na veću primjenu kriznih mjera od strane graničnih vlasti EU-a kako bi se olakšalo širenje sustava.
„Pozivamo granične vlasti da učine sve kako bi smanjile kašnjenja. Na raspolaganju imaju krizne mjere – poput privremene obustave sustava ili ograničavanja provjera – i želimo da se one koriste kako bi se upravljalo protokom ljudi“, rekao je Mark Tanzer, glavni izvršni direktor ABTA-e.
„Tamo gdje su se dosad pojavili problemi, neki od njih mogli su se izbjeći da su krizne mjere bile primijenjene.“
