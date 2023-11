Đapić o HOS-u: “U javnosti se stvara jedan dojam, a nikada nije rečeno tko stoji iza njih”

Podijeli :

Ratni načelnik HOS-a 1991., Anto Đapić, gostovao je u Novom danu gdje je komentirao obilježavanje Dana sjećanja u Vukovaru i svađu između vlade i vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave.

Đapić kaže da je u javnosti dojam da je HOS jedna homogena organizacija, a nikada nije rečeno tko stoji iza njih. “Ljudi odmah pomisle na Skeju s njegovim brčićima ili Markuša, ali veterani HOS-a su heterogeni. Možemo govoriti o ratnom i virtualnom HOS-u”, rekao je.

“Mnogi ubiru jeftine političke bodove. Ratni HOS nema problema s hrvatskom državnom ili vlašću. Svi oni iz Vukovara su riješili svoj status, a mogu ga i sada riješiti ako dosad nisu. Gdje se pojavljuju problemi? Kada se obilježavaju neka sjećanja onda se zbog pozdrava “za dom spremni” i zastave HOS povezuje s ustaštvom”, dodao je.

Smatra da je to zato jer nekima tako odgovara. “Pravim veteranima to nikako ne odgovara, to govorim kao načelnik HOS-a. I Milanović se neki dan referirao na Tuđmana, a on je u medijima govorio izjave uvjetovane stranačkim i međunarodnim odnosima, ali u svojoj biti on je 1995. dao zapovijed da se status HOS-a riješi u cijelosti i tada je zatvorena ta priča i svakom dragovoljcu HOS.-a je priznat status branitelja zajedno s ostalim počastima”, naveo je Đapić.

“Njegov stav o HOS-u je bio pozitivan, a nije bio sporan ni Račanu”, dodao je.

