Akademski sindikat prozvao Fuchsa: "Izmjene zakona predložila nekompetentna Radna skupina"

"Nakon što je unaprijed već dogovorio prijedloge izmjene i dopune Zakona, ministar je formalno tek 28. siječnja donio Odluku o imenovanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju u znanstvenoj djelatnosti. Ovom odlukom nije izabrao sve kompetentne članove Radne skupine, već ih je odabrao kao svoje savjetodavno tijelo koje će slušati njega, a ne članove akademske zajednice", piše Sindikat.