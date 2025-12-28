Akademski sindikat: "Zakon o visokom obrazovanju donesen je u zakonski upitnoj proceduri, isforsiran snagom političke volje"

"Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti donesen je u zakonski upitnoj proceduri, isforsiran snagom političke volje i bez podrške akademske zajednice na koju se odnosi, te je kao takav ostao bez akademskog legitimiteta. K tome se u praksi pokazao kao neprovediv i proturječan pravni akt koji umjesto uređenog stanja proizvodi kaos u sustavu”, kažu u sindikatu.