Akademski sindikat: "Zakon o visokom obrazovanju donesen je u zakonski upitnoj proceduri, isforsiran snagom političke volje"

Akademski sindikat najavio je da će se u javnoj raspravi o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti zalagati da se akademska zvanja vrate u sustav znanosti i visokog obrazovanja, te izmijene one odredbe kojima je dokinuta autonomija sveučilišta i ograničene akademske slobode.
U sindikatu će se, kažu, zalagati i da se istodobno pokrene postupak za izradu i donošenje novog zakona o znanosti i visokom obrazovanju na posve drukčijim polaznim osnovama.
Donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti u drugom kvartalu 2026. godine najavilo je u Obrascu zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, napominje sindikat.
Ocjenjuju da prema ciljevima novelacije Zakona, navedenima u obrascu, proizlazi da se radi o interesno motiviranim izmjenama koje ne bi dovele u pitanje najproblematičnije odredbe postojećeg zakona i utoliko bi trebale poslužiti za njegovo naknadno akademsko legitimiranje.
Najproblematičnije su im one odredbe Zakona koje se odnose na ukidanje znanstvenih i znanstveno-nastavnih zvanja, te na ukidanje autonomije sveučilišta i akademskih sloboda.
"Te su odredbe na društvenom planu već rezultirale podvrgavanjem najobrazovanijeg dijela nacije punktu resorne moći, dok su s druge strane državnu vlast 'zaštitile' od kritičkih i korektivnih impulsa koji su pretežitim dijelom dolazili upravo iz slobodne i autonomijom zaštićene akademske sfere”, priopćio je sindikat.
Zakon 2022. donesen u "kontrastnom ozračju"
Navode da je Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti donesen 2022. u kontrastnom ozračju koje je bilo obilježeno, "na jednoj strani, kupljenom šutnjom manjeg dijela akademske zajednice te, na drugoj strani, glasnim protivljenjem većinskog dijela akademske zajednice".
Sindikat podsjeća da je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici 22. ožujka 2022. donio zaključak kojim je u cijelosti odbacio nacrt prijedloga Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koji je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.
Na crti pružanja otpora donošenju takvog zakona, Sveučilište u Zagrebu donijelo je niz drugih akata te poduzimalo različite aktivnosti, što je, ističu, iscrpno dokumentirano u monografiji Akademske slobode u prijedlozima novih zakona, koja je u nakladi Sveučilišta objelodanjena u kolovozu 2022.
"Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti donesen je u zakonski upitnoj proceduri, isforsiran snagom političke volje i bez podrške akademske zajednice na koju se odnosi, te je kao takav ostao bez akademskog legitimiteta. K tome se u praksi pokazao kao neprovediv i proturječan pravni akt koji umjesto uređenog stanja proizvodi kaos u sustavu”, kažu u sindikatu.
Smatraju da su najavljene izmjene i dopune Zakona izvanredna prilika za novu mobilizaciju akademske zajednice i za otvaranje šire rasprave o spornim odredbama, ali i o cjelini Zakona.
