Detalji teškog napada na maloljetnika u Rijeci: Pijan ga tukao, još dva napadača pobjegla

Uhićen je 29-godišnji hrvatski državljanin zbog sumnje da je pretukao maloljetnika u središtu Rijeke jučer u ranim jutarnjim satima, izvijestila je u četvrtak primorsko-goranska policija.
Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je taj osumnjičenik pod utjecajem alkohola, s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja, javlja Policijska uprava primorsko-goranska.
Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru, gdje su maloljetniku dijagnosticirane teške ozljede, a 20-godišnjaku lakše.
Kako izvješćuje policija, 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla, uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Kazneno je prijavljen za počinjenje kažnjivog djela nanošenje teške tjelesne ozljede te teške tjelesne ozljede u pokušaju, u slučaju 20-godišnjaka, te je predan pritvorskom nadzorniku.
Kriminalističko istraživanje se nastavlja s ciljem pronalaska ostalih počinitelja.
Prema neslužbenim informacijama, 16-godišnjak je u premlaćivanju zadobio frakture kosti lica i brojne druge ozljede. Tri muškarca su ga napali dok je jeo burek u Ulici Alda Colonella, udarali ga po tijelu i glavi rukama i nogama dok je ležao nemoćan na tlu, a 20-godišnjak u njegovom društvu je ozljede zadobio kad je pokušavao pomoći.
Rinčić: Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci
Ovaj događaj oštro je jučer osudila riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci, za to nema i neće biti opravdanja, istaknula je u izjavi za medije, dodajući da će Grad Rijeka sa svoje strane učiniti sve u okviru zakonskih mogućnosti da se ovakvi slučajevi više ne ponove. To se odnosi na mjere prevencije, edukacije među mladima i postavljanja kamera video nadzora.
