Detalji teškog napada na maloljetnika u Rijeci: Pijan ga tukao, još dva napadača pobjegla

Ovaj događaj oštro je jučer osudila riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci, za to nema i neće biti opravdanja, istaknula je u izjavi za medije, dodajući da će Grad Rijeka sa svoje strane učiniti sve u okviru zakonskih mogućnosti da se ovakvi slučajevi više ne ponove. To se odnosi na mjere prevencije, edukacije među mladima i postavljanja kamera video nadzora.