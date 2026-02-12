Oglas

teže tjelesne ozljede

Detalji teškog napada na maloljetnika u Rijeci: Pijan ga tukao, još dva napadača pobjegla

author author
N1 Info , Hina
|
12. velj. 2026. 09:23
Policija, automobil, policijska traka, policijski auto,
PU Vukovarsko-srijemska, Ilustracija

Uhićen je 29-godišnji hrvatski državljanin zbog sumnje da je pretukao maloljetnika u središtu Rijeke jučer u ranim jutarnjim satima, izvijestila je u četvrtak primorsko-goranska policija.

Oglas

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je taj osumnjičenik pod utjecajem alkohola, s još dvije muške osobe fizički napao dvojicu hrvatskih državljana od kojih je jedan maloljetan. Pri tome je maloljetniku zadano više udaraca po tijelu i iako je od jačine udaraca pao na tlo, nastavili su ga udarati pa potom pobjegli s mjesta događaja, javlja Policijska uprava primorsko-goranska.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u Kliničkom bolničkom centru, gdje su maloljetniku dijagnosticirane teške ozljede, a 20-godišnjaku lakše. 

Kako izvješćuje policija, 29-godišnjaka je policija vrlo brzo pronašla, uhitila te privela na kriminalističko istraživanje. Kazneno je prijavljen za počinjenje kažnjivog djela nanošenje teške tjelesne ozljede te teške tjelesne ozljede u pokušaju, u slučaju 20-godišnjaka, te je predan pritvorskom nadzorniku.  

Kriminalističko istraživanje se nastavlja s ciljem pronalaska ostalih počinitelja.

Prema neslužbenim informacijama, 16-godišnjak je u premlaćivanju zadobio frakture kosti lica i brojne druge ozljede. Tri muškarca su ga napali dok je jeo burek u Ulici Alda Colonella, udarali ga po tijelu i glavi rukama i nogama dok je ležao nemoćan na tlu, a 20-godišnjak u njegovom društvu je ozljede zadobio kad je pokušavao pomoći.

Rinčić: Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci

Ovaj događaj oštro je jučer osudila riječka gradonačelnica Iva Rinčić. Bilo kakva vrsta nasilja neće se tolerirati u Rijeci, za to nema i neće biti opravdanja, istaknula je u izjavi za medije, dodajući da će Grad Rijeka sa svoje strane učiniti sve u okviru zakonskih mogućnosti da se ovakvi slučajevi više ne ponove. To se odnosi na mjere prevencije, edukacije među mladima i postavljanja kamera video nadzora.

Teme
Maloljetna žrtva Napad u Rijeci Policijska istraga Rijeka Teške tjelesne ozljede Uhićenje napadača

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ