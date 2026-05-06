HDZ nakon akcije USKOK-a: Nova Gradiška ne smije više puniti naslovnice u crnoj kronici

HDZ Nove Gradiške reagirao je u srijedu na akciju Uskoka i uhićenja više osoba zbog sumnje u korupciju na području Nove Gradiške, ocijenivši kako taj grad ne smije više puniti naslovnice samo kada se nalazi u rubrikama crne kronike.
"Kao odgovorna politička stranka, želimo da se utvrde sve činjenice. Ako se u ovim istragama pokaže da je netko učinio neko kazneno djelo, za to treba odgovarati, bez obzira na ime i prezime i bez obzira na stranačku pripadnost. Nema nedodirljivih", navodi se u priopćenju koje potpisuje Bernardin Trnka, predsjednik Gradskog odbora i HDZ-ov kandidat za gradonačelnika na predstojećim izvanrednim izborima 17. svibnja.
"Kao građani Nove Gradiške, duboko smo zabrinuti zbog učestalih afera koje potresaju naš grad. Ozbiljno nas zabrinjava činjenica da se USKOK praktički udomaćio u Novoj Gradiški te da stalno svjedočimo istragama i uhićenjima osoba na visokim političkim i javnim funkcijama", stoji u priopćenju.
Kada su u središtu istraga najbliži suradnici gradonačelnika i ključni ljudi gradskih institucija to ukazuje, ističe HDZ, na ozbiljan sistemski problem u načinu na koji se gradom upravlja. Takav sustav nije održiv i ne služi interesu građanki i građana Nove Gradiške.
Iz HDZ-a poručuju kako njihov fokus nije na tuđim problemima sa zakonom, već na nuđenju konkretnih rješenja, programa koji će Novoj Gradiški donijeti stabilnost, razvoj i vratiti povjerenje u gradske institucije, što žele promijeniti na nadolazećim izborima.
