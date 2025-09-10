Milanović o ruskim dronovima u Poljskoj: Mračno, opasno vrijeme. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan

"Mračno vrijeme, opasno vrijeme. I nama je pao dron ovdje kraj studentsnog doma. To se zaboravilo. Poljska nam je saveznica. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan. To je proxy rat Amerike i Rusije i to će oni morati zavrsiti", kaže Milanović komentirajući obaranje ruskih dronova nad Poljskom.