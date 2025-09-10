Oglas

izjava s "diplomatske berbe"

Milanović o ruskim dronovima u Poljskoj: Mračno, opasno vrijeme. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan

author
N1 Info
|
10. ruj. 2025. 12:26
n1 milanovic.png
N1

Predsjednik Republike sudjelovao je danas u berbi grožđa organiziranoj za šefove diplomatskih misija i međunarodnih organizacija akreditiranih u Republici Hrvatskoj - „Diplomatskoj berbi“.

Oglas

Milanović je bio domaćin berbe, organizator je Grad Jastrebarsko, a ovogodišnja „Diplomatska berba“ u Jaski održana je u vinogradu Vinarije Jagunić.

Nakon berbe, predsjednik je dao izjavu medijima.

"Mračno vrijeme, opasno vrijeme. I nama je pao dron ovdje kraj studentsnog doma. To se zaboravilo. Poljska nam je saveznica. Ne bih dramatizirao, ali treba biti oprezan. To je proxy rat Amerike i Rusije i to će oni morati zavrsiti", kaže Milanović komentirajući obaranje ruskih dronova nad Poljskom.

Za izraelsku vladu rekao je da je 'zločinačka, kriminalna, to su manijakalne ubojice' te da je poziv izraelskom ministru u Hrvatsku ljaga za Hrvatsku, naglasivši da izraelski veleposlanik u Hrvatskoj ove godine nije bio pozvan na diplomatsku berbu zbog izraelskih zločina u Gazi.

Dodao je i da pola izraelske vlade ne može ući u Španjolsku, a da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu 'persona non grata' u Sloveniji.

Teme
diplomatska berba grožđa zoran milanović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ