O najavljenim izmjenama Pravilnika o pedagoškim mjerama kojim će se regulirati korištenje mobitela u školama, oglasila se na društvenim mrežama i bivša ministrica obrazovanja i profesorica na Fakultetu organizacije i informatike Blaženka Divjak.
Oglas
Podsjećamo, Ministarstvo obrazovanja recentno je najavilo kako će se izmjenama pravilnika korištenje mobitela u osnovnim školama, osim na nastavi, zabraniti i tijekom odmora, uz iznimke korištenja u edukativne svrhe ili zbog zdravstvenih potreba.
Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak na Facebooku je komentirala najavu, a njenu objavu prenosimo u cijelosti:
"Policija u škole umjesto edukacija? Ponovno se najavljuje zabrana upotrebe mobitela u školama. Svi o tome imaju svoje mišljenje, ali premalo se raspravlja o suštini što se želi postići i kako to održati.
Svi se slažemo da mobitele učenici i studenti ne smiju koristiti za vrijeme nastave (to ionako i sada vrijedi), osim ako to nastavnik traži (npr. za prijavu u neki sustav za učenje).
Pod odmorom? Tu se već mišljenja blago razilaze. Za mlađu djecu (osnovna škola) bolje je da ga ne koriste. Ali tko će to kontrolirati? Hoće li nastavnici patrolirati po hodnicima?
Ili će roditelji odraditi svoj dio posla? (Svi se sjećamo nastavničkih patrola koje su provjeravale tko puši po školi ili na dvorištu.)"
Ono o čemu se ne govori je učenje o odgovornom korištenju tehnologije
"Za punoljetne učenike i studente takva kontrola nema smisla. Međutim, ono o čemu se ne govori je kako ćemo mi naučiti djecu i mlade da odgovorno koriste tehnologiju, uključujući i mobitele.
Jer nije mobitel sam po sebi loš, nego način za što se koristi. Ako se tehnologija koristi za učenje i zdravu komunikaciju ona podiže razinu inovativnost i doprinosi socijalnom i osobnom razvoju.
Naravno mala djeca bi se trebala držati podalje od tehnologije većinu vremena kako bi se družili i ostvarivali u fizičkom svijetu."
"Dakle, pitanje je tko educira nastavnike i roditelje kako da kod učenika razvijaju zdrav odnos prema tehnologiji. Razumiju li roditelji da ako oni vise na mobitelu, a djeci brane pristup, da to postaje zabranjeno voće.
Ako do x-te godine djeca nemaju pristupa društvenim mrežama, što će se dogoditi kada budu stari x godina i 1 dan?
Najlakše je zabraniti, ali treba zabranu opravdati i provoditi, a i pripremiti se za vrijeme kada zabrane prestaje.
Radimo li na edukativnim programima za nastavnike, učenike i roditelje ili ćemo samo u škole uvesti tehnološku policiju?", piše Divjak.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas