Gospićko-senjska

Djelatnik biskupije kazneno prijavljen za spolno uznemiravanje

09. tra. 2026. 16:17
Ilustracija: Max Fleischmann on Unsplash

Primarni cilj policije je zaštita dostojanstva žrtve, poručili su iz Ravnateljstva policije.

Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije postupajući temeljem prijave Gospićko-senjske biskupije, proveli su kriminalističko istraživanje nad jednim djelatnikom biskupije (1991.) zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata od 2017. do 2022. godine spolno uznemiravao jednu žrtvu, poručili su iz policije.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću, a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Spolno uznemiravanje“ opisano u članku 156. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, dodaje se.

S primarnim ciljem zaštite dostojanstva žrtve te s težnjom sprječavanja sekundarne viktimizacije i stigmatizacije žrtve, konkretnije detalje nećemo iznositi, stoji u priopćenju.

