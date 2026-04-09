Djelatnik biskupije kazneno prijavljen za spolno uznemiravanje

Primarni cilj policije je zaštita dostojanstva žrtve, poručili su iz Ravnateljstva policije.
Oglas
Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Ravnateljstva policije postupajući temeljem prijave Gospićko-senjske biskupije, proveli su kriminalističko istraživanje nad jednim djelatnikom biskupije (1991.) zbog postojanja osnova sumnje da je u više navrata od 2017. do 2022. godine spolno uznemiravao jednu žrtvu, poručili su iz policije.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici su protiv osumnjičenog podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću, a zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo „Spolno uznemiravanje“ opisano u članku 156. Kaznenog zakona Republike Hrvatske, dodaje se.
S primarnim ciljem zaštite dostojanstva žrtve te s težnjom sprječavanja sekundarne viktimizacije i stigmatizacije žrtve, konkretnije detalje nećemo iznositi, stoji u priopćenju.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas