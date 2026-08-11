profesor iz Kijeva
Kamenjecki o susretu Zelenski-Vučić: "Ovo je ostalo ispod radara"
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose. Komentirali su posjet Volodimira Zelenskog Republici Srbiji dok se ratu između Ukrajine i Ruske Federacije ne nazire kraj.
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"To je svakako kontroverzan posjet", komentirao je Maksim Kamenjecki odlazak Volodimira Zelenskog u Beograd.
"U Ukrajini se takve stvari razmatraju kroz odgovor na pitanje: jesu li odnosi s nekom državom sastavni dio problema ili rješenja? Svi znamo kakvo je raspoloženje unutar Srbije i srpske vlade prema Rusiji. Pratili smo kako Srbija reagira na potpisivanje zajedničkih dokumenata, kada se radi o ruskoj agresiji, Srbija to izbjegava", dodao je Kamenjecki.
Pa ipak, kijevski profesor kaže kako postoji vrlo praktičan, konkretan razlog posjeta ukrajinskog predsjednika Beogradu.
"Ali s druge strane, na koji način Srbija može biti korisna Ukrajini u smislu isporuke nekih stvari koje su nemoguće za dobiti iz drugih izvora? Srbija je nama jedini izvor topničkih kalibara. To je najvjerojatnije bio razlog posjeta, uz možda energetsku suradnju. To je ostalo ispod radara, nemamo podataka o čemu su razgovarali."
Diplomatski gaf
Dodaje kako je Zelenski napravio diplomatski gaf izrazivši potporu Srbiji za njezin teritorijalni integritet, što je poruka koja se nije svidjela Prištini.
"Ali čuli smo zanimljive izjave. Moram priznati da naša diplomacija nije bila na razini; srpski predsjednik namamio je Zelenskog da kaže nešto je loše utjecalo na odnose prema kosovskim Albancima u Prištini. To nije bilo dobro smišljeno iako se znalo da će Zelenskom biti takvo pitanje postavljeno."
Diplomatskih rješenja - nema
Osvrnuo se i na najavljeni zajednički srpsko-ukrajinski projekt izgradnje dronova. Ne smatra da je on trenutno izvediv.
"Vučić je spominjao projekt proizvodnje dronova, ali ne znam kako će to ići, ako je problem za Poljsku, koja je puno bliže. Osobno, sumnjam da će to biti nekakva strateška veza između Ukrajine i Srbije.
Za kraj, Maksim Kamenjecki osvrnuo se na trenutačno stanje rata u Ukrajini. Nažalost, nije optimist.
"Diplomatskih rješenja nema na vidiku", kaže Kamenjecki.
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