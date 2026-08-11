Gost udarao šakama po šanku, vikao da će sve pobiti: Dva policajca ozlijeđena prilikom uhićenja

Utvrđeno je da je 42-godišnjak prethodno kao gost u kafiću bacio staklenu čašu iza šanka, a nakon što ga je djelatnik upozorio da se prestane tako ponašati i napusti objekt, udario ga je šakom. Kada su gosti pokušali spriječiti daljnji napad, muškarac je šakom udario još jednog gosta.