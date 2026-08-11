profesor iz Kijeva
Kamenjecki otkrio pravi razlog susreta Zelenski-Vučić: "To je ostalo ispod radara"
N1 Hrvatska
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11. kol. 2026. 11:37
| Novi dan
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Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Maksim Kamenjecki, profesor na kijevskom Institutu za međunarodne odnose. Komentirali su posjet Volodimira Zelenskog Republici Srbiji dok se ratu između Ukrajine i Ruske Federacije ne nazire kraj.
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