"Pad vlade"
Grmoja: Tražimo izvanrednu sjednicu Sabora, a zatim izglasavanje nepovjerenja Vladi
Most će na sastanku s ostalim klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru predložiti da se od predsjednika Sabora zajednički zatraži izvanredna sjednica, a jedini prihvatljivi ishod ekološke katastrofe u Lici je pad Vlade, kazao je u utorak predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
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"Na zajedničkom sastanku ići ćemo u dva smjera. Prvi je izvanredna sjednica Sabora koju može sazvati predsjednik Republika, ali i predsjednik Sabora ako to od njega zatraže klubovi zastupnika. Uvjeren sam da ćemo se oko toga složiti'', rekao je Nikola Grmoja na konferenciji za medije u središnjici Mosta, uoči sastanka u Saboru.
Drugi smjer je izglasavanje nepovjerenja Vladi koja mora, dodaje, snositi odgovornost za slučaj ilegalnog odlaganja opasnog otpada na području Gospića koji je zagadio vodu, tlo i zrak te ugrozio zdravlje ljudi.
''Sada je vrijeme da snose odgovornost. Jedina moguća posljedica ovakve ekološke katastrofe je pad vlade'', rekao je.
Most će se odazvati sjednici saborskog Odbora za zaštitu okoliša i prirode koji će se održati u petak u Gospiću. No, Grmoja smatra da javna saslušanja nisu potrebna.
''Cjelokupna javnost je upoznata s akterima i onim što se događalo. Kolega Troskot je iznio niz dokumenata koji jasno pokazuju tko snosi odgovornost u smislu kaznene i političke odgovornosti'', naglasio je.
Zastupnik Zvonimir Troskot upozorio je da će, ako se sada ne reagira, određene kompanije iskrcavati azbestne ploče, vrlo vjerojatno na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
"Ovo je alarmantno stanje. Ljudi Like, sjevernog primorja, zadarskog zaleđa i cijele Hrvatske traže zajedništvo. Zato tražimo izvanrednu sjednicu i opoziv Vlade jer su visokopozicionirani članovi HDZ-a, kao što su župan Petry i bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, itekako sudjelovali u cijeloj toj priči, direktno ili indirektno'', poručio je Troskot.
Zastupnik Marin Miletić ističe da bi zbog ovog slučaja vlada pala u svakoj uređenoj, demokratskoj zemlji. No premijer Andrej Plenković, smatra Miletić, neće podnijeti ostavku, već će ''nekog drugog baciti pod autobus''.
''Ljudi su se nama javljali i molili da iznesemo njihov problem na nacionalnu pozornicu. Ali ti isti ljudi se plaše, mole nas za anonimnost da ne bi izgubili posao. Mi ne želimo takvu Hrvatsku. Želimo Hrvatsku u kojoj će političari biti nagrađeni od naroda kada rade dobre stvari, ali isto tako, kada krše zakon i truju svoj narod, moraju dati ostavku i maknuti se'', rekao je Miletić.
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