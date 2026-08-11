Grmoja: Tražimo izvanrednu sjednicu Sabora, a zatim izglasavanje nepovjerenja Vladi

''Ljudi su se nama javljali i molili da iznesemo njihov problem na nacionalnu pozornicu. Ali ti isti ljudi se plaše, mole nas za anonimnost da ne bi izgubili posao. Mi ne želimo takvu Hrvatsku. Želimo Hrvatsku u kojoj će političari biti nagrađeni od naroda kada rade dobre stvari, ali isto tako, kada krše zakon i truju svoj narod, moraju dati ostavku i maknuti se'', rekao je Miletić.