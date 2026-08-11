nekadašnji predsjednik Sirije
Bašar al-Asad osuđen na smrt
Bivši sirijski predsjednik Bašar al-Asad i Atef Najib, bivši šef političke sigurnosti u južnoj sirijskoj pokrajini Deraa, osuđeni su na smrt nakon što su proglašeni krivima za zločine počinjene tijekom građanskog rata u toj zemlji.
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Kazneni sud u Damasku u utorak je proglasio Assada krivim za ubojstvo s predumišljajem, dok je Najib osuđen za ubojstvo s predumišljajem i mučenje, piše Al Jazeera.
Sud je utvrdio da zločini koje je Asadova vlast počinila u pokrajini Deraa 2011. godine predstavljaju zločine protiv čovječnosti.
Asad i njegov brat pobjegli su u Rusiju nakon što su pobunjenici, predvođenim nekadašnjim vođom Al Quaede Abuom Mohamadom al-Julanijem umarširali u Damask u prosincu 2024.
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