Do poluvremena 37 privedenih navijača u Maksimiru

Ukupno je privedeno 37 navijača prije i tijekom utakmice u Maksimiru između Lokomotive i Hajduka, zbog alkohola, droge i pirotehnike, izvijestio je u subotu navečer MUP tijekom poluvremena utakmice za koju je procijenjen visoki rizik.

Navijači su privedeni zbog neadekvatnih ulaznica, alkohola, droge, pirotehnike i hodanje po autocesti, objavio je MUP na društvenoj mreži X.

Policija je današnji dvoboj u Maksimiru proglasila utakmicom visokog rizika te najavila da će tijekom cijeloga dana poduzimati sve potrebne mjere sigurnosti, uključujući audio i video snimanje okupljanja na javnim mjestima, stadionu i prilaznim pravcima.