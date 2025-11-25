Dobavljači novog sustava naplate cestarina u RH dobili posao i u SAD-u

U svom priopćenju ITIS navodi i da je prometna sigurnost veliki je izazov u SAD-u, gdje je u 2024. zabilježeno 39.345 poginulih na cestama, što je porast od 8,2 posto u posljednjih pet godina. Sa 12,3 poginulih na 100 tisuća stanovnika, smrtnost je više nego dvostruko veća od europskog prosjeka (5,9) ili australskog (5,2). Okrug Montgomery pokrenuo je svoj program automatiziranog sankcioniranja prekršaja još 1999. godine. Danas je njegov ključni dio strategija Vision Zero, usmjerena na eliminaciju teških i smrtnih prometnih nesreća.