Dobili rješenje za nekretnine koje nisu njihove, stručnjak savjetuje građane

08. ožu. 2026. 07:52
Unsplasjh / Ilustracija

U Poreznoj je upravi nastao pravi kaos zbog krivo izdanih rješenja - stručnjak poručuje: "Prikupite dokaze".

Nema kraja problemima s porezom na nekretnine. Raste broj građana kojima stižu porezna rješenja za nekretnine koje nisu obuhvaćene porezom, a neki čak i dobivaju uplatnice za nekretnine koje nisu njihove. Porezna je priznala pogrešku pa građanima poručuje - ako ste dobili pogrešno rješenje, javite se.

Rješenje o naplati poreza na nekretnine dobili su i Ana i njezin suprug. Za dva stana. Iako nijednom nisu vlasnici.

"Nisam mogla vjerovati"

“Nisam mogla vjerovati kad sam to otvorila, poludila sam... I meni i mužu. On na jedan stan, a ja na drugi, a niti je naš jedan, niti drugi. Doslovce, to smo djeci, da mogu voditi brigu i o nama i sve", ispričala je Ana Vilček za Dnevnik.hr.

"47 i 36 eura, ali to su ipak novci. Ja trebam i lijekove za muža platiti i sve. Zašto bih ja platila nešto što ne trebam platiti?", dodala je.

Posljedica je to nereda u sustavu, poručuje struka.

"Razlog tome znamo. Struka je upozoravala da je sustav nespreman za ovo. Politika je odlučila ipak ići u porez na nekretnine. Razlog tome je bio i pristup OECD-u, i sad imamo to što imamo. Građani sad sami prigovorima će rješavati probleme u sustavu, odnosno, micati se iz tih registara", rekao je Ivan Petarčić, porezni stručnjak.

Građanima savjetuje: "Bitno je donijeti sve dokaze za koje oni smatraju i dokazuju da oni tamo žive ili da žive članovi obitelji, to je najčešće problem u praksi ili bilo kakve druge dokaze prema kojima bi bili oslobođeni. Obratiti se poreznoj upravi, ne čekati ništa".

Šef porezne uprave u Dnevniku Nove TV poručio je - građani koji su dobili pogrešna rješenja ne trebaju platiti porez.

