Provjerite sandučiće, kreće naplata poreza na nekretnine

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje​​ služe za stalno stanovanje, koje se iznajmlj​​uju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje (najmanje 10 mjeseci), za javne namjene i ​nekretnine namijenjene institucionalnom smještaju osoba, koje se u poslovnim knjigama trgovačkih društava vode kao nekretnine namijenjene prodaji ako je od dana unosa u poslovne knjige do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci te za one koje su preuzete u zamjenu za nenaplaćena potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest mjeseci.