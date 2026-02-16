Dobro su plaćeni i nedostaje ih u cijeloj Hrvatskoj: "Zlatne ruke su nezamjenjive"

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Republici Hrvatskoj u siječnju 2026. godine registrirano je 32.263 žena obrtnica, kojima je obrt jedina djelatnost
Majstori su danas vrlo traženi, a s obzirom na to da ih posvuda nedostaje, majstorska zanimanja dobro su plaćena. Zato raduje podatak Hrvatske obrtničke komore kako se njihov broj kontinuirano povećava, piše Večernji list.
U prošloj, 2025. godini, položeno je 900 majstorskih ispita, najviše za majstorska zvanja majstor elektroinstalater, majstor frizer, majstor autoserviser, majstor automehaničar, majstor kuhar te majstor vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije. Ovaj podatak potvrđuje kontinuirani porast broja majstora, naime u 2023. položeno je 777 majstorskih ispita, a u 2024. njih 884.
Majstorska zvanja stječu se polaganjem majstorskog ispita. To su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti. U brojnim zanimanjima položen majstorski ispit daje pravo na otvaranje obrta, odnosno samostalno obavljanje zanimanja, samozapošljavanje. Također, majstorski ispit jedan je od preduvjeta koji omogućuje primanje učenika na praktični dio naukovanja.
"Majstorska diploma označava visoku razinu stručnosti i odgovornosti te vladanje svojom strukom, što jamči kvalitetu proizvoda i usluga. Drugim riječima, majstorska diploma je pečat kvalitete. Posljednjih godina majstori su izuzetno traženi, plaćeni i cijenjeni", rekao je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil pri potpisivanju 400 majstorskih diploma s posljednjeg roka u prosincu.
Naglasio je kako potražnja višestruko premašuje ponudu unatoč porastu broj majstora. Ističe kako je riječ o zanimanjima prošlosti, sadašnjosti, ali i budućnosti jer bez njih naša svakodnevica ne bi funkcionirala.
"Razvoj tehnologije i umjetne inteligencije neće moći zamijeniti vještine, iskustvo i majstorstvo. Zlatne ruke su nezamjenjive, velik je uspjeh cijelog sustava da sve više svijest o tome prevladava u javnom prostoru, ali i u svijesti mladih i njihovih roditelja kojima je sve češće obrtničko zanimanje prvi izbor", rekao je Kratohvil.
U ovlasti je Komore i stručno osposobljavanje, pa su tako u prošloj godini položena 1062 ispita o stručnoj osposobljenosti u zanimanjima: priprematelj jednostavnih jela i slastica, maser, keramičar, poslužitelj jela i pića, cvjećar aranžer te vulkanizer. I u ovom segmentu strukovnog obrazovanja ostvaruje se kontinuiran rast proteklih godina – u 2023. položeno je 770 ispita, a u 2024. 971 ispit.
Iz HOK-a najavljuju i 1. susret obrtnica koji će se u povodu Dana žena održati 6. ožujka 2026. godine u Dugoj Resi. Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u Republici Hrvatskoj u siječnju 2026. godine registrirano je 32.263 žena obrtnica, kojima je obrt jedina djelatnost.
