Dobro su plaćeni i nedostaje ih u cijeloj Hrvatskoj: "Zlatne ruke su nezamjenjive"

U ovlasti je Komore i stručno osposobljavanje, pa su tako u prošloj godini položena 1062 ispita o stručnoj osposobljenosti u zanimanjima: priprematelj jednostavnih jela i slastica, maser, keramičar, poslužitelj jela i pića, cvjećar aranžer te vulkanizer. I u ovom segmentu strukovnog obrazovanja ostvaruje se kontinuiran rast proteklih godina – u 2023. položeno je 770 ispita, a u 2024. 971 ispit.