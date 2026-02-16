Piletiću stigla kazna zbog inkluzivnog dodatka: Novac mora dati iz svog džepa

Ministarstvo nije ni po toj presudi odgovorilo na žalbu podnositeljice, zbog čega je Upravni sud 15. prosinca 2025. uputio Ministarstvu dodatni zahtjev da izvrši presudu, i to u narednih 15 dana. Kako stoji u sudskom Rješenju od 29. siječnja ove godine kojim je na kraju kažnjen i Piletić osobno, "Ministarstvo u ostavljenom roku (a niti do dana donošenja ove odluke) ni na koji način nije odgovorilo na zahtjev za izvršenje niti je uopće dostavilo spise predmeta iz kojih bi bilo vidljivo da je postupljeno po pravomoćnoj i izvršnoj točki presude ovog suda od 28. listopada 2025. godine", stoji u odluci suda te se dodaje da Ministarstvo "bez opravdanih razloga nije donijelo odluku u roku koji je određen presudom niti je uopće u zakonom propisanom roku sudu dostavilo odgovor na zahtjev za izvršenje".