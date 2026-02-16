upravni sud
Piletiću stigla kazna zbog inkluzivnog dodatka: Novac mora dati iz svog džepa
Upravni sud je kaznio bivšeg ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića jer njegovo ministarstvo nije u čak tri navrata odgovorilo na jedan zahtjev za ostvarivanjem prava na inkluzivni dodatak
Bivši ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi Marin Piletić kažnjen je s 300 eura, jer ministarstvo nije postupilo po ranijoj sudskoj presudi i odgovorilo podnositeljici zahtjeva u roku od 15 dana, piše Jutarnji list.
Presuda koju je 29. siječnja donio sudac zagrebačkog Upravnog suda, Bojan Bugarin, još je jedna u nizu na račun bivšeg ministra i njegova ministarstva zbog inkluzivnog dodatka.
Naime, Zakon o upravnim sporovima propisuje da će sud izreći novčanu kaznu čelniku javnopravnog tijela ako to tijelo ne postupi po presudi, a za to nema opravdan razlog. Piletić je dobro prošao, jer kazna za taj prekršaj može iznositi i do 30 posto godišnje bruto plaće u Hrvatskoj u prethodnoj godini. To bi u njegovu slučaju iznosilo najviše 7200 eura.
Moguće i nove kazne
Ako Ministarstvo ne postupi ni po ovoj presudi, sud će Piletiću izricati daljnje presude. Uz to, u sudskom rješenju stoji da podnositeljica zahtjeva ima pravo zatražiti naknadu štete, no nije poznato je li to učinila. Piletić kaznu treba platiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti presude.
Iz sudskih spisa vidljivo je da je podnositeljica podnijela zahtjev za inkluzivni dodatak u ispostavi Hrvatskog zavoda za socijalni rad još 11. travnja prošle godine. Budući da HZSR nije odgovorio na njen zahtjev niti nakon mjesec dana, žena je 5. lipnja uložila žalbu Ministarstvu, koje joj nije odgovorilo u zakonski propisanom roku od dva mjeseca, pa je 15. kolovoza podnijela tužbu Upravnom sudu, koji je, pak, 28. listopada naložio ministarstvu da u roku od 15 dana donese odluku u tom slučaju.
No, ministarstvo nije ni na to odgovorilo, pa je sud 15. prosinca ponovno uputio isti zahtjev, ali ponovno bez njihove reakcije. Ministarstvo je ranije dobilo i kaznu od 1250 eura, što je iznos koji nadležna tijela plaćaju po izgubljenoj tužbi.
Nema opravdanih razloga
Ministarstvo nije ni po toj presudi odgovorilo na žalbu podnositeljice, zbog čega je Upravni sud 15. prosinca 2025. uputio Ministarstvu dodatni zahtjev da izvrši presudu, i to u narednih 15 dana. Kako stoji u sudskom Rješenju od 29. siječnja ove godine kojim je na kraju kažnjen i Piletić osobno, "Ministarstvo u ostavljenom roku (a niti do dana donošenja ove odluke) ni na koji način nije odgovorilo na zahtjev za izvršenje niti je uopće dostavilo spise predmeta iz kojih bi bilo vidljivo da je postupljeno po pravomoćnoj i izvršnoj točki presude ovog suda od 28. listopada 2025. godine", stoji u odluci suda te se dodaje da Ministarstvo "bez opravdanih razloga nije donijelo odluku u roku koji je određen presudom niti je uopće u zakonom propisanom roku sudu dostavilo odgovor na zahtjev za izvršenje".
"Prilikom određivanja visine novčane kazne sud je s jedne strane imao u vidu da se radi o prvom kažnjavanju zbog nepostupanja po odlukama suda u ovoj pravnoj stvari, a s druge strane da se u ovoj pravnoj stvari radi o čak trostrukom nepostupanju tijela javne vlasti (nepostupanje prvostupanjskog tijela u zakonom propisanom roku, nepostupanje tuženika u povodu žalbe u zakonom propisanom roku i nepostupanje tuženika u povodu zahtjeva za izvršenje u zakonom propisanom roku), i to u socijalno osjetljivoj pravnoj stvari priznavanja prava na inkluzivni dodatak u kojoj je posebno naglašena hitnost i pravovremenost postupanja", stoji u sudskom rješenju.
