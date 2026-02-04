Dojava o bombi ispraznila zgradu suda u Splitu: Policija potvrdila da je bila lažna

Predsjednik Općinskog suda Dražen Maravić je Hini kazao da Općinski sud u Gundulićevoj ulici ima oko 320 zaposlenika od čega je 77 sudaca te da su u posljednje četiri godine imali dvije dojave o bombi - jednu u staroj zgradi na Dračevcu i sada u novoj zgradi. Obje dojave su se pokazale lažnima.