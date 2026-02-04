Oglas

Dojava o bombi ispraznila zgradu suda u Splitu: Policija potvrdila da je bila lažna

Hina
04. velj. 2026. 14:59
Zbog dojave o bombi u srijedu nešto nakon podneva na splitskom Općinskom sudu prekinut je rad te su brojni djelatnici i posjetitelji evakuirani, no koji sat kasnije se pokazalo da se radilo o lažnoj dojavi.

Policija je kazala da su oko 12.20 sati zaprimili informaciju da je nepoznata osoba telefonom nazvala sud i rekla da je postavljena bomba. Na teren su upućeni policijski službenici, a sve osobe u zgradi suda su privremeno napustile prostor. 

"Pregled zgrade su obavili specijalizirani službenici te je utvrđeno kako se radi o lažnoj dojavi jer nisu pronađeni nikakvi sumnjivi predmeti. Policija će provesti kriminalističko istraživanje", kazala je policijska glasnogovornica Antonela Lolić.

Predsjednik Općinskog suda Dražen Maravić je Hini kazao da Općinski sud u Gundulićevoj ulici ima oko 320 zaposlenika od čega je 77 sudaca te da su u posljednje četiri godine imali dvije dojave o bombi - jednu u staroj zgradi na Dračevcu i sada u novoj zgradi. Obje dojave su se pokazale lažnima.

Zbog današnje lažne dojave, kako se doznaje, nije odgođeno ni jedno važno suđenje.

Općinski sud u Splitu bomba

