Dojave o bombi na više lokacija u Zagrebu bile su lažne

Zbog dojave o bombi evakuirani su zaposlenici iz zgrade zagrebačkog Poglavarstva na Trgu Stjepana Radića. Evakuirani su i učenici osnovne škole u Jelkovcu. Nakon opsežne pretrage, pokazalo se da su dojave lažne.
"Tijekom prijepodneva zaprimljena je dojava o mogućoj eksplozivnoj napravi postavljenoj u prostoru škole Jelkovec. U suradnji s policijom, a radi potpune sigurnosti, izvršena je evakuacija svih učenika i djelatnika. Svi učenici su na sigurnom, izvan školskih prostora, a nadležne službe provode sve potrebne postupke. Stručni tim pirotehničara obavit će detaljan pregled škole kako bi se omogućio siguran povratak uobičajenim aktivnostima. Informacije o održavanju nastave u poslijepodnevnoj smjeni bit će objavljene uskoro na web stranicama škole, a Vijeće roditelja će također obavijestiti preostale roditelje", naveli su na stranicama škole nakon dojave.
Ubrzo su zaprimljene dojave o bombama na više lokacija u Zagrebu. No, kako nam je potvrđeno iz Grada, riječ je o lažnim dojavama.
