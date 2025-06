Dovodi li se Schengen nakon 40 godina u pitanje?

Belgija je na primjer postrožila granična pravila. Zapravo je to učinila samo tijekom pandemije covida-19 u zimi 2021. To je znakovito s obzirom na to da je Belgija, kao i njezini susjedi, bila pod velikim pritiskom sekundarnih kretanja migranata i sigurnosnih incidenata, kao što su bili teroristički napadi u Bruxellesu 2016.