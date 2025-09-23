DP-ov ministar se oglasio o fotografiji na kojoj prosvjeduje protiv ubijanja svinja

Bio sam na prosvjedu 2023. jer je budućnost slavonskog sela došla u pitanje. Nije bilo jasno hoće li se proizvodnja ikada obnoviti. Ulaskom DP-a u Vladu, moj je prethodnik Josip Dabro uveo višemilijunske programe repopulacije zahvaljujući kojima smo vratili tisuće svinja u slavonske svinjce. Tako je DP zabrinutost s prosvjeda pretočio u vladinu politiku koja čuva život u ruralnim krajevima.