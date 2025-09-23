Oglas

"ponovno bih učinio isto"

DP-ov ministar se oglasio o fotografiji na kojoj prosvjeduje protiv ubijanja svinja

N1 Info
23. ruj. 2025. 17:27
David Vlajčić
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić (DP) potvrdio je da se provodi eutanazija svih svinja na farmi Sokolovac, u vlasništvu tvrtke Belje plus, gdje je potvrđena afrička svinjska kuga. Zarazu svinjskom afričkom kugom u Hrvatskoj nazvao je "specijalnim ratom protiv Hrvatske" i sugerirao da je namjerno proširena iz Srbije.

Ubrzo je na društvenim mrežama isplivala njegova fotka s prosvjeda na kojem se s ostalim DP-ovcima prije dvije godine pobunio protiv ubijanja svinja. Sada se  na Facebooku osvrnuo na činjenicu da je 2023. sudjelovao na prosvjedu protiv eutanazije svinja i poručio da bi to opet učinio.

"Bio sam na prosvjedu 2023. i ponovno bih učinio isto! Nekome je čudno to što DP u oporbi nije podržavao politiku vlade?! Pa to je zadaća oporbe, da kritizira i traži druga rješenja!

Svi koji tvrde drukčije neka mi pokažu te brojne izjave podrške i ljubavi od SDP-a i Možemo. Evo, sve trče pred kamere ne bi li nam dali otvorenu potporu!

Bio sam na prosvjedu 2023. jer je budućnost slavonskog sela došla u pitanje. Nije bilo jasno hoće li se proizvodnja ikada obnoviti. Ulaskom DP-a u Vladu, moj je prethodnik Josip Dabro uveo višemilijunske programe repopulacije zahvaljujući kojima smo vratili tisuće svinja u slavonske svinjce. Tako je DP zabrinutost s prosvjeda pretočio u vladinu politiku koja čuva život u ruralnim krajevima.

Zato danas možemo biti sigurni da će se proizvodnja oporaviti i fokusirati se na borbu protiv bolesti koja je ovaj put ušla i u velike sustave. To nam govori da je potrebna još veća odlučnost. Zahvaljujući DP-u i ovoj vladi slavonski će način života biti sačuvan!", objavio je Vlajčić.

Afrička svinjska kuga David Vlajčić

