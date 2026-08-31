DP reagirao na gostovanje Pupovca na N1: "Umjesto prijetnji, očekujemo konkretne odgovore"

Pupovac je 27 godina bio na čelu Srpskog narodnog vijeća, dugogodišnji je predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik te se godinama predstavljao kao važan posrednik između Zagreba i Beograda. Redovito je sudjelovao na političkim događajima te javnosti dijelio lekcije o suočavanju s prošlošću. Zato očekujemo da kaže kada je u Beogradu tražio otvaranje arhiva, s kim je o tome razgovarao, koje je podatke dobio i koliko je nestalih hrvatskih branitelja i civila zahvaljujući njegovu djelovanju pronađeno.