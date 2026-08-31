nestali hrvatski branitelji
DP reagirao na gostovanje Pupovca na N1: "Umjesto prijetnji, očekujemo konkretne odgovore"
Stipo Mlinarić Ćipe optužio je Pupovca nije učinio dovoljno da se dozna više o sudbinama nestalih hrvatskih branitelja. Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac gostovao je danas u Novom danu na N1 televiziji gdje se osvrnuo na ovu optužbu i najavio pravne radnje. Sada je Domovinski pokret poslao priopćenje koje prenosimo u cijelosti.
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"Domovinski pokret odbacuje pokušaj predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca da legitimna pitanja o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima prikaže kao kampanju protiv Srba te da napadom na našeg saborskog zastupnika Stipu Mlinarića Ćipu diskreditira cijelu stranku.
Milorad Pupovac na postavljena pitanja nije odgovorio činjenicama, nego uvredama, etiketiranjem i prijetnjom tužbom. Zato mu ponovno postavljamo vrlo jednostavno pitanje: što je tijekom desetljeća svojeg političkog utjecaja konkretno učinio kako bi Srbija otvorila arhive i Hrvatskoj dostavila podatke o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima?
Pupovac je 27 godina bio na čelu Srpskog narodnog vijeća, dugogodišnji je predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik te se godinama predstavljao kao važan posrednik između Zagreba i Beograda. Redovito je sudjelovao na političkim događajima te javnosti dijelio lekcije o suočavanju s prošlošću. Zato očekujemo da kaže kada je u Beogradu tražio otvaranje arhiva, s kim je o tome razgovarao, koje je podatke dobio i koliko je nestalih hrvatskih branitelja i civila zahvaljujući njegovu djelovanju pronađeno.
Ovo nije kampanja protiv bilo kojeg naroda. Svaka žrtva zaslužuje istinu, a svaka obitelj ima pravo doznati sudbinu svojeg najmilijeg. Ali tu istinu nećemo pronaći etiketiranjem onih koji postavljaju pitanja.
Domovinski pokret neće odustati od traženja nestalih. Umjesto prijetnji tužbama, od Milorada Pupovca očekujemo konkretne odgovore i konkretne rezultate."
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