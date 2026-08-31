Borili smo se, kaže, za mirnu reintegraciju, da imamo miran život. "Borili smo se za integraciju u EU da bismo imali demokratičan, napredan, uspješan život. Ne samo ljudi u politici koji sjede u Europskom parlamentu ili Europskoj komisiji, već i prosječan hrvatski građanin. Ali, nažalost, sve se to postepeno dovodi u pitanje. Kad govorimo o područjima s manjinama koja su bila teško zahvaćena ratom, kao što su Lika ili Banija, čemu oni služe? Za odlaganje otpada, za sumnjive zelene investicije, takozvane zelene vjetroelektrane koje će devastirati dobar dio područja, ili solarne panele kojima bi htjeli zapasati dobar dio prostora koji bi trebao od države biti planiran za nešto sasvim drugo. A to je za ozbiljno stočarstvo, voćarstvo, ratarstvo. I za naseljavanje ljudi, da to područje ne bude prazno, i da bude ekološki zaštićeno. Toga nema. Čovjek se pita zašto su toliki ljudi stradali za ta područja? Zato da bi neki tajkuni izvana mogli nastaviti devastirati, mogli jeftino profitirati ili zagađivati taj prostor koji je ostao bez ikakve industrije i koji predstavlja neku vrstu zdravog prostora za Hrvatsku", poručio je.