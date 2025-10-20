Oglas

DPD: Dostavljamo pakete na nacionalnoj razini, privremeno se povukao manji broj vanjskih partnera u Zagrebu

N1 Info
20. lis. 2025. 12:48
Tvrtka DPD Croatia demantirala je navode iz medija da je većina vanjskih partnera obustavila dostave i da tisuće korisnika diljem Hrvatske čekaju svoje pošiljke.

"Takvi navodi ne odražavaju stvarno stanje poslovanja. DPD Croatia posluje redovno na nacionalnoj razini, dok se manji broj vanjskih partnera u Zagrebu privremeno povukao iz operativnih aktivnosti", stoji u priopćenju tvrtke.

Iz DPD-a naovde i kako se ne radi o zaposlenicima tvrtke niti o štrajku, već o "samostalnim poslovnim subjektima koji pružaju usluge dostave kao vanjski partneri te su se odlučili trenutačno ne izvršavati dio svojih ugovornih obveza".

Tvrtka navodi da provodi proces restrukturiranja partnerskih odnosa, s ciljem "optimizacije operativnih procesa, povećanja učinkovitosti i unaprjeđenja kvalitete usluge", osobito na području Zagreba.

"Zahvaljujući fleksibilnosti operativnog sustava i podršci ostalih partnera, dostava na području Zagreba odvija se prema planu, a očekuje se potpuna normalizacija u narednim danima", poručuju iz DPD-a.

