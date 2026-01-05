Oglas

Drama na putu prema Splitu: Četvero ljudi ostalo zarobljeno u snijegu, spašavao ih GSS

author
N1 Info
|
05. sij. 2026. 22:44
GSS Prenj

Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) u BiH spasili su večeras četiri hrvatska državljana iz kombi vozila koje je zapelo u snijegu na planinskome putu u sjevernome dijelu Hercegovine.

Kako su izvijestili iz GSS-a Prenj na svojoj Facebook stranici, u kasnim popodnevnim satima dobili su obavijesti policije u Konjicu da je kombi vozilo splitskih prometnih oznaka zaglavilo na putnom pravcu prema Rujištu nedaleko Mostara. Odmah su krenuli u akciju spašavanja. Zbog visine i težine snijega u intervenciji su korištena off-road terenska vozila. Vozilo je uspješno izvučeno, a intervencija je završena bez ozlijeđenih.

Kombijem je upravljao hrvatski državljanin, a u vozilu su bile još tri osobe. Prema obavijesti navigacija je vozača usmjerila najkraćom rutom prema Mostaru preko planinskog područja, gdje je vozilo zapelo zbog zimskih uvjeta i velike količine snijega.

