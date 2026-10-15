Drama u Poreču: Trogodišnja djevojčica tijekom vožnje ispala iz automobila. Majci slijedi kazna

"Zakonom o sigurnosti prometa na cestama propisana je obaveza pravilnog prijevoza djece u vozilima. Sva djeca niža od 150 centimetara moraju biti smještena u posebnoj sigurnosnoj sjedalici ili postolju koje je pričvršćeno za automobil. Da bi sigurnosna sjedalica pružila djetetu najveću zaštitu, ona mora odgovarati djetetu, mora biti pravilno postavljena i dijete u njoj mora biti pravilno vezano", kažu u policiji.