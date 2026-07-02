Drama u Saboru zbog Pariza: Bulj i HDZ u žestokom obračunu oko vojnog mimohoda

I Mostov Zvonimir Troskot stava je da naši vojnici nemaju što raditi na događaju pred Mandonom, a Jandroković uzvratio kako se u brojnim europskim zemljama, posebno u baltičkim i skandinavskim, govori o mogućnosti sukoba s Rusijom jer je to, istaknuo je, potencijalno moguća stvar, ali da to ne znači da bismo trebali prekinuti kontakte s njima.