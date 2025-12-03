Optužni prijedlozi protiv devetorice zbog "Za dom spremni" i nasrtanja na sudionike marša u Rijeci

Također prijavljeni su jer su prikrivanjem identiteta (maskiranjem), odijevanjem u tamnu odjeću s kapuljačom i lica prekrivenog odjevnim predmetom stvarali nemir i nesigurnost, kako kod ostalih građana koji su tada bili na navedenom javnom mjestu, tako i onih koji su takvo ponašanje vidjeli u sredstvima javnog priopćavanja, ali i zbog nasrtanja na jednog sudionika javnog okupljanja.